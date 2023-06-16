Kisexd: «Хочется выиграть в третьем сезоне FML и сразиться с mou за трехкратное чемпионство»

Игрок состава HOLD S по CS:GO Артем kisexd Глебкин рассказал о своих личных амбициях в третьем сезоне FONBET MEDIA ELEAGUE.

«Не уверен, что победа в прошлом сезоне дает мне ментальное преимущество. Но точно могу сказать, что появился стимул показать, что чемпионство было больше закономерностью, нежели случайностью, и я одержу победу и с этой командой тоже. К Рустему мы обращались за помощью, но не по игре, а в ментальном, психологическом, если хотите, плане. Не знаю конкретной причины, почему он решил не участвовать в этом сезоне, но могу сказать, что есть желание победить тут и сразиться с Русом в следующем турнире от FONBET. Борьба за трехкратное чемпионство звучит интересно в моем понимании», — приводит слова Глебкина Cybersport.Metaratings.ru.

Третий сезон FONBET MEDIA ELEAGUE проходит с 12 по 18 июня. Шесть коллективов разыгрывают призовой фонд в размере 2 миллионов рублей, победитель получит 750 тысяч рублей.