Counter-Strike 2 на Source 2 не выйдет летом? Информацию об этом нашли в коде игры

Информация о возможном переносе Counter-Strike 2 появилась от дата-майнера Thour.

В своем твиттере он рассказал, что нашел информацию о добавлении таблиц лидеров, первая из которых должна появиться в игре с 23-го сентября.

«С этой информацией мы можем предположить, что Counter-Strike 2 выйдет 23 сентября 2023 года или, возможно, раньше», — написал Thour.

Официальная дата открытого релиза Counter-Strike 2 пока неизвестна, однако разработчики намекали, что игра выйдет летом 2023 года. Видимо, релиз по каким-либо причинам пришлось отложить.