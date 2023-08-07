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Сегодня, 15:45

Counter-Strike 2 на Source 2 не выйдет летом? Информацию об этом нашли в коде игры

Владислав Шалганов
Корреспондент
Counter-Strike 2.
Фото Valve
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Информация о возможном переносе Counter-Strike 2 появилась от дата-майнера Thour.

В своем твиттере он рассказал, что нашел информацию о добавлении таблиц лидеров, первая из которых должна появиться в игре с 23-го сентября.

«С этой информацией мы можем предположить, что Counter-Strike 2 выйдет 23 сентября 2023 года или, возможно, раньше», — написал Thour.

Официальная дата открытого релиза Counter-Strike 2 пока неизвестна, однако разработчики намекали, что игра выйдет летом 2023 года. Видимо, релиз по каким-либо причинам пришлось отложить.

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