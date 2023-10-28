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CS:GO

Сегодня, 17:13

Представитель ассоциации киберспорта Ирана Ним Хейролла: «Побывать в Москве — моя мечта!»

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Глава комитета по проведению и участию в международных соревнованиях Ассоциации компьютерного спорта Ирана Ним Хейролла рассказал о давней мечте посетить Россию и о том, что впечатлен произведениями Михаила Булгакова, Федора Достоевского и Николая Гоголя.

«Наши спортсмены счастливы приезжать сюда, им нравится город, конечно, еще не так много видели, кроме площади вокруг отеля, но все равно Москва нам нравится, — сказал Хейролла ТАСС. — Мы чувствуем хорошие вайбы от России. Что касается меня, то для меня посещение России было мечтой, сейчас она осуществилась. Я очень люблю российские романы, я читал около сотни. Особенно запомнились такие авторы, как Михаил Булгаков, Федор Достоевский, также отмечу Николая Гоголя».

29 октября пройдет финал Открытых киберспортивных студенческих игр по CS:GO. В турнире примут участие восемь команд, среди участников есть представители Ирана.

Источник: https://tass.ru/sport/19141455
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