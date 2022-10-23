FL1T допустил возвращение device в состав Astralis

Игрок команды Outsiders по CS:GO Евгений FL1T Лебедев поделился мнением по поводу возвращения Николая device Ридтца в Astralis.

«Я думаю, что шанс возвращения device большой. Я думаю, он будет играть в Astralis после мейджора, а может быть, еще раньше. Насчет того, сможет ли он помочь команде, точно сказать не могу. Он человек с колоссальным опытом, выиграл четыре мейджора и чем-то точно сможет помочь, но надо смотреть глубже. Играл ли он в CS во время своей паузы, такие детали нужно знать», — цитирует Лебедевва Cybersport.Metaratings.ru.

Сообщается, что переход Ридтца в Astralis может обойтись команде в 600 тысяч евро.