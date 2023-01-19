Игрок состава Aurora по дисциплине CS:GO назвал фаворита BLAST Premier: Spring Groups 2023

Игрок состава Aurora по дисциплине CS:GO Александр KENSI Гуркин рассказал о своих ожиданиях от BLAST Premier: Spring Groups 2023.

«Главным фаворитом на победу, на мой взгляд, является команда Heroic. Она начала довольно рано тренироваться и искать пракки. Думаю, что этот сезон она начнет в отличной форме. Нет команды, от которой я ожидаю провала. Все команды вышли из отпуска, и неизвестно в какой форме они находятся. А «темная лошадка» — это NiP. Вместе с headtr1ck она может удивить всех», — сказал Александр KENSI Гуркин Cybersport.Metaratings.ru.

BLAST Premier: Spring Groups 2023 пройдет с 19 по 29 января в Копенгагене, Дания. 12 команд разыграют призовой фонд в размере 177,5 тысяч долларов, а также путёвки на Spring Finals 2023.