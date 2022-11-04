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CS:GO

Сегодня, 18:42

KENSi был уверен, что Cloud9 пройдет в Legends Stage

Анна Горшкова
Корреспондент
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Профессиональный игрок состава forZe по CS:GO Александр KENSI Гуркин прокомментировал выступление СНГ-команд на IEM Rio Major 2022.

«Из-за переезда не за всем следил на мейджоре. Outsiders — молодцы, верил в команду, и она не подвела. Даже после не самого удачного матча против IHC, я все равно знал, что хорошо себя покажет. Cloud9 удивила, то что начала турнир 0:2, но я все равно верил, в то что она может пройти. Я думаю, что в легендах она выступит хорошо», — приводит слова KENSI Cybersport.Metaratings.ru.

IEM Rio Major 2022 проходит с 31 октября по 15 ноября. Сильнейшие команды со всей планеты разыгрывают между собой призовой фонд в размере 1 250 000 долларов.

Ранее Cloud9 обыграла GamerLegion со счетом 2:0 (16:13 на Overpass; 16:13 Mirage). Благодаря этой победе российский коллектив прошел в Legends Stage на IEM Rio Major 2022.

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/kensi-ya-byl-uveren-cto-cloud9-proidut-v-legendy-52997/
Cloud9 (CS:GO)
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