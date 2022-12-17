KENSI назвал фаворита финала BLAST Premier World Final 2022

Профессиональный игрок по дисциплине CS:GO Александр KENSI Гуркин поделился мнением об игре G2 Esports, а также назвал победителя в гранд-финале BLAST Premier.

«Была некая чуйка, что G2 соберется с силами на последний турнир в сезоне и покажет отличный результат. Я считаю, что NiKo и компании пора забирать свой титул. Ставлю, что G2 Esports одержит победу. В финале, соответственно, буду болеть за них», — сказал KENSI Cybersport.Metaratings.ru.

G2 победила FaZe Clan в полуфинале плей-офф чемпионата BLAST Premier: World Final 2022 по CS:GO.