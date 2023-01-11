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CS:GO

Сегодня, 02:18

KENSI прокомментировал переход headtr1ck в Ninjas in Pyjamas

Иван Торопцев
Корреспондент
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Игрок команды Aurora по CS:GO Александр KENSI Гуркин прокомментировал переход Даниила headtr1ck Валитова в клуб Ninjas in Pyjamas.

«В перспективе хорошее подписание для NiP. Думаю, что Данек хорошо себя будет проявлять в команде и на тир-1 сцене. В первых играх всегда есть небольшое волнение, дальше все зависит от него, сможет Даня справится с этим или нет, но я думаю, что он заиграет. У Дани хороший англиский, и я думаю, что у него проблем не будет, у AleksiB был опыт коллить на английском. Все зависит от шведов: как они разговаривают — свободно или нет», — приводит Metaratings слова Гуркина.

Ninjas in Pyjamas станет для Даниила headtr1ck Валитова первой профессиональной командой, в которой он будет выступать в основном составе.

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/kensi-prokommentiroval-perekhod-headtr1ck-v-nip-218878/
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