KENSI рассказал о подробностях своего перехода в Aurora Gaming

Игрок CS:GO Александр KENSI Гуркин рассказал о подробностях своего перехода в Aurora Gaming.

«Было множество вариантов куда перейти. Я играл пракки долгое время с коллективом, но там не срослось все, как должно было, после чего я перешел в Aurora. Предложение от Aurora поступило давно, когда я еще был в Мальте на RMR, выступая за forZe. Состав будет другой, чем я и коллектив представлял. Посмотрим, что выйдет из этого. На днях я улетаю в Сербию на буткемп, и неизвестно, когда вернусь обратно в Россию», — цитирует Гуркина Cybersport.metaratings.ru.

Aurora Gaming объявила о переходе KENSI 25 декабря. Ранее он выступал в составе forZe.