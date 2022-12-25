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CS:GO

Сегодня, 21:02

KENSI рассказал о подробностях своего перехода в Aurora Gaming

Руслан Минаев
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Игрок CS:GO Александр KENSI Гуркин рассказал о подробностях своего перехода в Aurora Gaming.

«Было множество вариантов куда перейти. Я играл пракки долгое время с коллективом, но там не срослось все, как должно было, после чего я перешел в Aurora. Предложение от Aurora поступило давно, когда я еще был в Мальте на RMR, выступая за forZe. Состав будет другой, чем я и коллектив представлял. Посмотрим, что выйдет из этого. На днях я улетаю в Сербию на буткемп, и неизвестно, когда вернусь обратно в Россию», — цитирует Гуркина Cybersport.metaratings.ru.

Aurora Gaming объявила о переходе KENSI 25 декабря. Ранее он выступал в составе forZe.

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/kensi-o-perekhode-v-aurora-predlozhenie-postupilo-davno-kogda-ya-eshchyo-byl-na-rmr-vystupaya-za-forze/
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