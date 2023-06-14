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Сегодня, 12:09

Стример по CS:GO Гаджиев: «Никогда не перестану восхищаться организаторами FONBET MEDIA ELEAGUE»

Виталий Косик
Корреспондент
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Стример по CS:GO Магомед m4gaaaa Гаджиев поделился эмоциями от участия в третьем сезоне FONBET MEDIA ELEAGUE.

«Никогда не перестану восхищаться организаторами FONBET MEDIA ELEAGUE. Они большие молодцы! С каждым новым сезоном виден прогресс. Мне будет приятнее играть в LAN-турнире с поддержкой зрителей. Это невероятное чувство, когда за каждый выигранный раунд зал кричит и болеет!» — приводит слова Гаджиева Cybersport.Metaratings.ru.

Третий сезон FONBET MEDIA ELEAGUE проходит с 12 по 18 июня. На данный момент команды сыграли матчи в групповых стадиях, а с 16 июля начнется плей-офф.

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/m4gaaaa-nikogda-ne-perestanu-voskhishatsya-organizatorami-fonbet-media-eleague-258624/
Киберспорт
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