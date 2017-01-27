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CS:GO

27 января 2017, 22:33

Natus Vincere покинула ELEAGUE Major

Антон ПЛАТОНОВ
Корреспондент
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Natus Vincere уступила со счетом 1:2 датской Astralis в первом четвертьфинале major-турнира ELEAGUE, призовой фонд которого составляет миллион долларов. Стоит отметить, что "рожденные побеждать" победили во всех трех встречах группового этапа и вышли в плей-офф с первого места. Датчане оформили выход в стадию игр на выбывание лишь в пятом туре.

На турнире остался последний представитель СНГ-региона российская Gambit eSports, соперником которой во втором четвертьфинале станет шведская Fnatic. Триумфатор первенства определится 29 января на сцене театра Fox Theatre в Атланте.

Атланта (США)

ELEAGUE Major

Плей-офф

Четвертьфинал

Natus Vincere (СНГ) - Astralis (Дания) - 1:2 (7:16 @ Overpass, 16:14 @ Mirage, 10:16 @ Dust 2)

Natus Vincere: Александр "s1mple" Костылев (Украина), Ладислав "Guardian" Ковач (Словакия), Иван "Edward" Сухарев (Украина), Егор "flamie" Васильев (Россия), Денис "seized" Костин (Россия).

Astralis: Николай "dev1ce" Ридтц, Петер "dupreeh" Расмуссен, Андреас "Xyp9x" Хойслет, Лукас "gla1ve" Россандер, Маркус "Kjaerbye" Кьебю (все - Дания).

Astralis (CS:GO)
fnatic (CS:GO)
Gambit eSports (CS:GO)
Natus Vincere (CS:GO)
Александр "s1mple" Костылев
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