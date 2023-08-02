Новый состав NAVI по CS:GO провалился — клуб впервые в своей истории не попал в плей-офф IEM Cologne

Украинская киберспортивная команда NAVI не попала в плей-офф турнира по IEM Cologne, проиграв датской Astralis со счетом 2:1. Это произошло впервые в истории команды и явно свидетельствует о проблемах нового состава.

Обновленный состав NAVI по CS:GO был представлен в июне — из него исчезли русские игроки Илья Perfecto Залуцкий и Денис electroNic Шарипов, а также молодой украинский игрок Андрей npl Кухарский. С тех пор результаты команды оставляют желать лучшего. Видимо, команде нужно больше времени, чтобы привыкнуть к новым условиям и поправить коммуникацию.