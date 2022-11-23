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CS:GO

23 ноября, 20:07

Основатель STUDIO 21 считает, что у его команды хорошие шансы на выход в плей-офф турнира BET

Иван Торопцев
Корреспондент
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Основатель STUDIO 21 Виктор Худошин считает, что у его команды хорошие шансы на выход в плей-офф турнира BET.

«Мы предполагали, что будут какие-то заготовки под нас, RIP готовятся, тренируются и пытаются всегда удивить соперника. Но мы отталкивались от себя и планировали играть дефолтные карты. Поэтому готовы не были, но иметь первое поражение на турнире очень не хотелось. Так и получилось. Есть все шансы выйти в плей-офф. Нам есть к чему стремиться, что улучшать. Если следующие игры будем играть более слаженно — 100 процентов мы в сетке. Мы очень хотим оказаться на LAN. Это совершенно другие эмоции, впечатления», — приводит Cybersport.Metaratings слова Худошина.

23 ноября STUDIO 21 сыграла вничью с RIP. Сейчас команда делит третье место в турнирной таблице с 2Drots.

Турнир BET проходит с 8 ноября по 23 декабря. Общий призовой фонд дисциплин Dota 2 и CS:GO составляет 30 миллионов рублей.

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/osnovatel-studio-21-u-nas-est-vse-sansy-vyiti-v-plei-off-bet-54748/
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