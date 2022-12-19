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Профессиональный игрок в CS:GO высказался о победе Virtus.pro в турнире в Рио-де-Жанейро

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Профессиональный игрок в CS:GO Рустем mou высказался о победе Virtus.pro (Outsiders) на IEM Rio Major 2022.

«Я рад, что команда из СНГ блистает на мейджорах и показывает высокий уровень игры. Отдельно очень рад за Петю и Давида, так как мы вместе с AdreN приложили очень много усилий для их развития. Мы им говорили, что мейджор выиграть не так уж и сложно, нужно верить в себя и работать. Давид писал после победы на IEM Rio Major 2022: «Спасибо! Если бы не ты, то, возможно, я бы не оказался здесь». Наставнику всегда приятно, когда его ученики достигают успеха. Больше я работал с N0rb3r7, AdreN уделял больше внимание fame. Я твердил Давиду, что нужно больше верить в себя и работать. Наконец и он смог одержать победу на мейджоре!» — сказал игрок Cybersport.Metaratings.ru.

Команда Outsiders стала чемпионом мейджора в Рио-де-Жанейро, Бразилия. В финале коллектив dastan обыграл Heroic со счетом 2:0. За первое место команда получила 500 тысяч долларов призовых.

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/mou-rad-cto-komanda-iz-sng-blistaet-na-meidzorax-57091/
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