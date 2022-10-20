Российская порноактриса Ева Эльфи планирует снять контент на турнире по CS:GO

Российская порноактриса Ева Эльфи (Юлия Романова) снимет видеоконтент на турнире ESL Rio Major 2022 по CS:GO. Соревнование пройдет в Рио-де-Жанейро (Бразилия) с конца октября по 13 ноября 2022-го.

«Да, планировала. Я была в Америке, потом поехала в Италию и вот прилетела пару дней назад. Здесь буду до конца — до финала. Для себя тоже буду снимать контент: для YouTube и TikTok, брать у ребят интервью. Это мой первый International, это прикольно. Мы еще собираемся ехать в Бразилию», — приводит слова Эльфи escorenews.com.

В январе 2021 года девушка снялась в поддержку хоккейного клуба «Авангард».

Ева Эльфи — одна из самых популярных актрис на сайте Pornhub. Видео с ее участием набирает более 650 миллионов просмотров.