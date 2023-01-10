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Сегодня, 09:09

«RuFire» высказался о переходе «headtr1ck» в «NiP»

Виталий Косик
Корреспондент
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Алексей RuFire Бураков, который выступает за «BaKs», прокомментировал подписание игрока «Na'Vi Junior» Даниила «headtr1ck» Валитова командой «NiP».

«Я очень рад за «headtr1ck'a», так как это его шанс показать себя. Жду с нетерпением! Буду топить за него, он классный парень и заслужил это. Он пол жизни ждал своего шанса и вот настало время. «NiP» мне очень симпатичны, как команда, думаю, что просто так туда не попадают. Помню, как звал его в команду после пары каток в хабе CISPRO, тогда он еще был совсем малой, лет 15, но его перехватили «Na'Vi» прям у меня из-под носа. Ну я бы быстрее его раскачал. Он талантливый и очень добрый. Что еще нужно для успеха?» — приводит слова Буракова Cybersport.Metaratings.ru.

Для 18-летнего украинского киберспортсмена это первая профессиональная команда, где он будет выступать за основной состав.

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/rufire-o-perekhode-headtr1ck-v-nip-218712/
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