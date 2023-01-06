RuFire высказался о возможном кике n0rb3r7 из Virtus.pro

Игрок состава BaKs по CS:GO Алексей RuFire Бураков прокомментировал слухи об исключении Давида n0rb3r7 Даниеляна из состава Virtus.pro.

«Думаю, что это ложь, а если это правда, то технически это усиление. Результаты не факт, что будут лучше, но цифры всегда залог успеха команды. Им и так хватило огневой мощи, самое главное, чтобы не сработал синдром KaiR0N — он больше двух недель за команду не играет, сливает в другую либо просит выставить его на трансфер», — приводит слова Буракова Cybersport.Metaratings.ru.

Впервые информация об исключении n0rb3r7 из Virtus.pro появилась в группе инсайдера Алексея OverDrive Бирюкова. Причины подобного решения неизвестны.

Сам n0rb3r7 опроверг слухи о возможном исключении из команды.