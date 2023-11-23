RuFire заявил, что Boombl4 входит в топ-5 капитанов мира

Русскоязычный тренер и аналитик Алексей RuFire Бураков прокомментировал матч между Natus Vincere и Cloud9 в рамках BLAST Premier Fall Final 2023.

«NaVi сейчас похожа на академию MOUZ NXT, где набрали талантливых и свежих ребят из неплохих европейский команд, один bit уверенный и заслуженный тир-1 игрок. В C9 же ситуация другая: топ-1 мира на пятой позиции — perfecto, топ-2 мира — оффлейнер — Ax1Le, топ-5 мира на «убивашке» — electroNic, и Boombl4, я думаю, в топ-5 капитанов мира тоже входит, то есть это игроки, которые входят в пятерку лучших на своих ролях. А у NaVi таким был только s1mple, в топ-5 снайперов мира, и то его сейчас нет», — приводит слова Буракова Cybersport.Metaratings.ru.

2 ноября Кирилл Boombl4 Михайлов стал игроком стартового состава Cloud9. До этого из команды ушел снайпер Дмитрий sh1ro Соколов.