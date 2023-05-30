Smile назвал Heroic, FaZе Clan и G2 Esports главными фаворитами IEM Dallas 2023

Комментатор и аналитик студии трансляций RuHub Сергей Smile Ревин рассказал, за кого будет болеть на IEM Dallas 2023, а также сделал предикт на топ-4 турнира.

«Я всегда во всех турнирах и во всех дисциплинах поддерживаю соотечественников — как команды полностью, так и по отдельности участников в миксах. Но если нужно выделить одну конкретную команду и спортсмена, который мне импонирует, то это будет Heroic с cadiaN: он притягивает своим зарядом. Главные фавориты — Heroic, FaZе Clan, G2 Esports и ENCE/Cloud9. Вот моя четверка. В Team Liquid такая ситуация, что несколько турниров назад там началась передача власти. YEKINDAR на некоторых картах уже выполняет роль IGL, поэтому, когда nitr0 покинет коллектив, жидкие не останутся у разбитого корыта. Там все продумано», — приводит слова Ревина Cybersport.Metaratings.ru.

IEM Dallas 2023 пройдет с 29 мая по 4 июня. В чемпионате примут участие 16 коллективов, среди которых FaZe Clan, Cloud9, Heroic, G2 и Team Liquid. Они разыграют призовой фонд в размере 250 тысяч долларов, а победитель ивента получит путевку на IEM Cologne 2023. Первая стадия чемпионата пройдет по системе GSL с двумя группами по восемь коллективов. Матчи чемпионата будут сыграны на площадке Kay Bailey Hutchison.