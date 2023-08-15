Virtus.pro была готова потратить более 1 млн долларов на громкий трансфер мировой звезды

CEO киберспортивного клуба Virtus.pro Николай Петросян рассказал, что во время межсезонья организация была готова потратить большую сумму денег на звездного игрока.

«На самом деле, Virtus.pro для себя тогда определила, что для достижения лучших спортивных результатов мы готовы на громкий трансфер звезды мирового уровня даже за семизначную сумму в долларах. Причем эта семизначная цифра — это не миллион, а больше. Мы понимали, что это неадекватная цена, но в это конкретное трансферное окно рынок был именно таким, сильно перегретым. И что еще важно подчеркнуть, что самые раскрученные игроки в CS готовы рассматривать предложения от Virtus.pro и подписываться в команду. Но рынок так устроен, что недостаточно желания только одного клуба или игрока. Очень много игроков нам просто приписывали, которых мы даже не тестировали. Трансферы, как и деньги, любят тишину. У нас был один вариант, но к сожалению, там было желание перехода тандемом игроков, а учитывая все наши договоренности с командой, нам нужен был только один игрок», — приводит слова Петросяна Cybersport.Metaratings.ru.

На данный момент за VP выступают Джами Jame Али, Алексей Qikert Голубев, Евгений FL1T Лебедев, Николай mir Битюков и Петр fame Болышев. Qikert уйдет из ростера, когда Давид n0rb3r7 Даниелян пройдет реабилитацию после травмы рук.