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DOTA 2

Сегодня, 17:15

Alagon стал тренером состава One Move по Dota 2

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Киберспортивная организация One Move намерена начать сотрудничество с новым тренером для состава по Dota 2, сообщает Cybersport.Metaratings.ru.

По информации источника, тренировать команду будет Кирилл Alagon Павлик, который ранее занимал аналогичную должность в Alliance. Ожидается, что официальный анонс о приходе в коллектив латвийского тренера будет сделан в ближайшее время.

One Move располагается на четвертой строчке высшего дивизиона Dota Pro Circuit 2023 для Восточной Европы. Коллектив набрал шесть очков после четырех матчей. В последней встрече One Move уступила 9 Pandas со счетом 0-2.

Первый дивизион DPC 2023: Season 3 для Восточной Европы проходит с 14 мая по 4 июня в онлайн-формате. Восемь команд разыгрывают 205 тысяч долларов призовых, 1,15 тысяч DPC-очков и три путевки на мейджор, который который состоится на Бали с 29 июня по 9 июля.

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/alagon-stal-trenerom-sostava-one-move-po-dota-2/
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