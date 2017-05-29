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29 мая 2017, 20:03

Андрей "Mag" Чипенко о переходе в Mineski: "Поехать в Малайзию было тяжелым решением"

Антон ПЛАТОНОВ
Корреспондент
Андрей &amp;quot;Mag&amp;quot; Чипенко.
Фото gameinside.ua
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Украинский киберспортсмен по Dota 2 Андрей "Mag" Чипенко дал интервью порталу cybersport.ru, в котором рассказал о своем переходе в малайзийский коллектив Mineski. Стоит отметить, что Чипенко стал первым легионером из СНГ в южно-азиатском регионе.

– Наверное, больше всего привлекла возможность поиграть с Mushi, потому что для меня он всегда был как сильным игроком, так и сильным лидером, - отметил Чипенко. - У него много достижений, на том же The International – два четвертых места, одно третье. В любом случае, он намного успешнее выступал, чем я с командами из СНГ. Поехать в Малайзию было очень тяжелым решением. Труднее всего было бросить дом, девушку и друзей. Когда я приехал, ребята сюрприз сделали – подарили торт. И вообще они все максимально отзывчивые, стараются условия создать, все время спрашивают по поводу еды и прочего.

Источник: https://www.cybersport.ru/news/mag-gotovit-nam-mama-mushi
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