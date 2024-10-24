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Сегодня, 14:53

BLACKARXANGEL прокомментировал выступление Team Spirit на BetBoom Dacha Belgrade 2024

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Аналитик и комментатор Dota 2, Владислав BLACKARXANGEL Иващенко оценил игру Team Spirit на турнире BetBoom Dacha Belgrade 2024.

«Честно говоря, положительно оцениваю игру Satanic и rue на «Даче». Стиль Team Spirit, я думаю, не сильно поменялся, тут вопрос в фарме. Malik тоже любит бить крипов, на карте подфармить, а тут еще есть Satanic, поэтому Team Spirit имеет бедного Larl. Мидер в этом не виноват, он спейсит для своей команды, поэтому его нетворс обычно небольшой. Что касается rue, это стабильный игрок четвертой позиции, имеющий большой потенциал. Уже сейчас он хорошо жмет кнопки, по действиям на карте не теряется, варды ставит хорошие», — цитирует BLACKARXANGEL CyberMeta.

В сентябре Team Spirit сообщила об уходе Ильи «Raddan» Мулярчука и Мирослава «Mira» Колпакова, которые с командой дважды становились победителями The International. Вместо них в команду взяли Алана «Satanic» Галлямова и Александра rue Филина.

Также паузу взял Магомед «Collapse» Халилов, которого временно заменил Абдималик «Malik» Сайлау.

Источник: CyberMeta
Киберспорт
Team Spirit (Dota 2)

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