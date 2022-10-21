Болельщики недовольны местом проведения плей-офф The International 2022

Болельщики остались недовольны местом места проведения плей-офф The International 2022. По их мнению, игровой центр Suntec Singapore, где проходят матчи, не соответствует духу главного киберспортивного турнира в мире.

Плей-офф The International 2022 стартовал 20 октября. Как сообщает Reddit, фанаты жаловались на плохую видимость с задних мест, малую вместимость зрительской зоны — всего около 300-500 человек, а также маленький экран.

Решающие игровые дни пройдут в Singapore Indoor Stadium, который имеет большую вместтимость, чем Suntec Singapore.

The International 2022 проходит в Сингапуре с 15 по 30 октября. Призовой фонд составляет более 16,5 миллиона долларов.