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DOTA 2

Сегодня, 11:54

Бывшие игроки «No Sorry» перейдут в новый состав «HYDRA» по Dota2

Виталий Косик
Корреспондент
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Четыре игрока коллектива «No Sorry» перейдут под тег «HYDRA», этими игроками стали Виталий «mannik» Брезгин, Кыялбек «dream'» Тайиров, Александр «Cloud» Захаров и Анатолий «Lefitan» Крупнов, сообщает Cybersport.Metaratings.ru. Пятым участником коллектива будет Сергей «HappyDyurara» Хоронжий.

Ранее сообщалось, что «HYDRA» планировала сформировать новый состав вокруг Ивана «VANSKOR» Скорохода, но позже организация отказалась от этой идеи, игрок на данный момент тестируется в другую команду.

Возможный состав «HYDRA» по Dota 2:

Виталий «mannik» Брезгин;

Кыялбек «dream'» Тайиров;

Александр «Cloud» Захаров;

Анатолий «Lefitan» Крупнов;

Сергей «HappyDyurara» Хоронжий.

В третьем сезоне DPC для Восточной Европы «HYDRA» приняла участие в семи матчах и одержала две победы. Команда заняла седьмое место во втором дивизионе.

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/byvsie-igroki-no-sorry-pereidut-pod-teg-hydra-55223/
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