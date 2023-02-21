Cooman верит, что Team Spirit может выиграть The Lima Major

Профессиональный игрок в Dota 2 Заур Cooman Шахмурзаев считает, что Team Spirit способна выиграть The Lima Major.

«Считаю, что группы в турнире сбалансированны. Но могу сказать, что в группе B не буду пропускать игры Team Liquid, Shopify Rebellion, а также BB Team. С другой стороны, в группе А есть Team Spirit, за которой также буду наблюдать.

Уверен, что у BB Team и Team Spirit будет отличный результат. Может быть, кто-то из них выиграет мейджор, шансы на это велики», — приводит Metaratings слова Шахмурзаева.

The Lima Major пройдет с 22 февраля по 5 марта, призовой фонд турнира составит 500 тысяч долларов.