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DOTA 2

Сегодня, 10:00

Cooman верит, что Team Spirit может выиграть The Lima Major

Иван Торопцев
Корреспондент
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Профессиональный игрок в Dota 2 Заур Cooman Шахмурзаев считает, что Team Spirit способна выиграть The Lima Major.

«Считаю, что группы в турнире сбалансированны. Но могу сказать, что в группе B не буду пропускать игры Team Liquid, Shopify Rebellion, а также BB Team. С другой стороны, в группе А есть Team Spirit, за которой также буду наблюдать.
Уверен, что у BB Team и Team Spirit будет отличный результат. Может быть, кто-то из них выиграет мейджор, шансы на это велики», — приводит Metaratings слова Шахмурзаева.

The Lima Major пройдет с 22 февраля по 5 марта, призовой фонд турнира составит 500 тысяч долларов.

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/cooman-u-betboom-team-i-team-spirit-est-shansy-vyigrat-the-lima-major-229520/
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