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24 февраля 2017, 15:58

Digital Chaos украинца Фоминка сыграет с VG.J в матче на вылет с SL i-League в Шанхае

Антон ПЛАТОНОВ
Корреспондент
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Американский коллектив Digital Chaos уступил со счетом 2:0 действующим чемпионам мира – китайской Wings – в первом туре группового этапа StarLadder i-League и попал в сетку проигравших квартета B. В матче на вылет пятерке украинского киберспортсмена Романа "Resolut1ion" Фоминка предстоит встретится с другой командой из Китая – VG.J, ранее уступившей европейской Team Liquid.

Всего в LAN-финале шанхайского турнира принимают участие восемь коллективов, разделенных на два квартета. По две сильнейших пятерки из каждой группы попадут в стадию игр на выбывание, где разыграют призовой фонд 300 тысяч долларов.

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