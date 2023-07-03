Две российские команды вышли на The International 12

Российские команды Team Spirit и 9 pandas гарантировали себе участие в The International 12 по Dota 2, сообщает Liquipedia.

Это случилось благодаря победе китайской Azure Ray над Bleed Esports из Юго-Восточной Азии (2:1) в переигровках за выход в плей-офф The Bali Major 2023. Из-за поражения Bleed Esports не сможет набрать рейтинговые очки в ходе турнира и потеряла теоретическую вероятность обойти два российских коллектива.

The International 12 пройдет в Сиэтле (США) с 12 по 29 октября.