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Сегодня, 12:27

Finargot исключен из списка талантов The International 2022

Иван Торопцев
Корреспондент
Дмитрий Finargot Плюснин.
Фото Соцсети

Дмитрий Finargot Плюснин сообщил, что был исключен из списка талантов русскоязычной команды освещения турнира The International 2022.

«Ну, что я могу сказать. Во-первых, наклейка пропала из-за проблем с воркшопом. Но ее уже не вернут из-за понятных многим обстоятельств. Комментировать The International официально я так же уже не буду.
Пусть для кого-то это будет победой. При этом, свое дело я не брошу. Фэнтези, прогнозы, стримы — все будет. Пусть извращают что было, как хотят, но всем добра и мира», — написал на своей странице «ВКонтакте» Плюснин.

После объявления списка русскоязычных талантов, которые будут освещать The International 2022, на портале Reddit появились жалобы на неподобающие высказывания со стороны Finargot в публичном пространстве.

The International 2022 пройдет в Сингапуре с 8 по 30 октября. Действующим победителем турнира является российская команда Team Spirit.

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