Finargot исключен из списка талантов The International 2022

Дмитрий Finargot Плюснин сообщил, что был исключен из списка талантов русскоязычной команды освещения турнира The International 2022.

«Ну, что я могу сказать. Во-первых, наклейка пропала из-за проблем с воркшопом. Но ее уже не вернут из-за понятных многим обстоятельств. Комментировать The International официально я так же уже не буду.

Пусть для кого-то это будет победой. При этом, свое дело я не брошу. Фэнтези, прогнозы, стримы — все будет. Пусть извращают что было, как хотят, но всем добра и мира», — написал на своей странице «ВКонтакте» Плюснин.

После объявления списка русскоязычных талантов, которые будут освещать The International 2022, на портале Reddit появились жалобы на неподобающие высказывания со стороны Finargot в публичном пространстве.

The International 2022 пройдет в Сингапуре с 8 по 30 октября. Действующим победителем турнира является российская команда Team Spirit.