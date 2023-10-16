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DOTA 2

Сегодня, 21:06

Finargot высказался по поводу вылета Quest Esports с Daxak на слоте тренера с The International 12

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Русскоязычный кастер и стример Дмитрий Finargot Плюснин высказался по поводу вылета Quest Esports с Daxak на слоте тренера с The International 12.

«Я считаю, что проблема не в тренере, а в том, что групповой этап стал весьма жестким и нужно было забирать важные карты, а не выкладываться на полную уже в конце с Tundra Esports. Забирать карты нужно сразу при таких условиях, что также не получалось у Virtus.pro, но ей повезло с тем, что LGD Gaming играла последнюю, не влияющую на свой результат, встречу. Считаю, что Daxak не виноват и ребята в целом плохо подготовились к патчу», — приводит слова Плюснина Cybersport.Metaratings.ru.

Quest Gaming вылетела с The International 12, заняв 17-20 место. В группе D подопечные Никиты Daxak Кузьмина добились рекорда 2-6 по картам. Quest Gaming заработала 30,367 долларов США.

16 октября определились пары в верхней и нижней сетках плей-офф The International 2023. Стадию матчей навылет будет открывать восточноевропейское противостояние Team Spirit и Virtus.pro. От Восточной Европы по верхней сетке свой путь к Аегису начнёт 9 Pandas, а BetBoom Team стартует с нижней сетки.

The International 12 проходит с 12 по 29 октября в LAN-формате в Сиэтле, США.

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/finargot-daxak-ne-vinovat-quest-esports-plokho-podgotovilas-k-patchu-295337/
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