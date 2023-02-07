Fishman считает, что NaVi стоило оставить V-Tune в команде

Игрок команды Entity Gaming по Dota 2 Дмитрий Fishman Полищук поделился мнением об изменениях в ростере Natus Vincere.

«Я думаю, что состав NaVi просто не сыгрался. Странно, что на решафлах NaVi не взяла Mellojul. Ни в Puckchamp, ни в NaVi. У Макса всегда был большой ранг (топ-20). Ну, может, сейчас он там и окажется, но на керри я бы оставил V-Tune, думаю, он сильный игрок и хороший тиммейт. А на оффлейн непонятно, кого брать. Нужен второй Resolut1on», — приводит Metaratings слова Полищука.

4 февраля NaVi объявила об изменениях в составе по Dota 2. Ростер покинули Алик V-Tune Воробей, Никита nicky`cool Остахов и Владислав laise Лайс.

Решение было принято в связи с неудачными результатами на Dota Pro Circuit 2023 для Восточной Европы. Команда заняла восьмое место в первом сезоне DPC и вылетела из высшего дивизиона.