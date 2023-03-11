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DOTA 2

Сегодня, 04:13

HellRaisers объявила о подписании RAMZES666

Евгений Козинов
Корреспондент
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Известный киберспортсмен Роман «RAMZES666» Кушнарев стал игроков HellRaisers. Организация объявила о подписании на своих страницах в социальных сетях.

Он будет керри команды на предстоящем The Lima Major 2023, куда отправится с Алексеем «Solo» Березиным, Матвеем «MieRo» Васюниным и Глебом «kiyotaka» Зыряновым, с которыми ранее уже играл в других командах. Также в команде Владислав «Antares» Кертман.

RAMZES666 покинул состав Darkside после первого сезона DPC для Восточной Европы, где его команда стала 6-й. HellRaisers же получили право выступить на мейджоре благодаря третьему месту.

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