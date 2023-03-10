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DOTA 2

Сегодня, 04:44

Игрок Thunder Awaken оценил силу нового героя Dota 2

Евгений Козинов
Корреспондент
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Игрок команды Thunder Awaken Алексей «Smiling Knight» Свиридов поделился мнением о патче 7.32е для Dota 2 и оценил силу нового героя Muerta.

«Патч мне нравится. Сейчас я пробую разных героев, играю на новом — все как обычно, когда выходит обновление. Наиболее значимыми изменениями считаю снижение стоимости Sacred Relic, улучшение Meteor Hammer, нерф Lina. Намного чаще будем видеть в играх Radiance и Nullifier, будут появляться Divine Rapier. Muerta очень нравится визуально, ее анимации. У нееё прикольный третий скилл, но второй ощущается бесполезным. Думаю, Muerta чуть ниже среднего по силе, но если ее апнут, то она будет очень сильной», — цитирует Metaratings.ru Свирирдова.

Патч 7.32е вышел четыре недели назад, 6 февраля, после окончания The Lima Major 2023.

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/smiling-knight-esli-muerta-apnut-to-ona-budet-ochen-silnoi-234195/
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