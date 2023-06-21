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DOTA 2

Сегодня, 07:15

Sunlight: «Valve могли бы нанять десяток людей на те десятки миллионов долларов с Battle Pass»

Руслан Минаев
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Игрок Wildcard Gaming по Dota 2 Кирилл Sunlight Качинский поделился мнением о новости от Valve, связанной с отменой Battle Pass для The International 12.

«Можно бесконечно смотреть на три вещи: как горит огонь, течет вода, и как Valve не хочет нанять чуточку больше людей для работы над Dota 2. Всем уже давно ясно, что Valve абсолютно не интересует финансовый аспект в ее проектах, ибо на те же десятки миллионов долларов с Battle Pass можно было бы нанять один десяток людей. И хватало бы время и на Battle Pass, и на Dota 2. Но имеем, что имеем», — цитирует Качинского Cybersport.Metaratings.ru.

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/sunlight-valve-absolyutno-ne-interesuet-finansovyi-aspekt-v-eyo-proektakh-260284/
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