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Сегодня, 04:40

OneJey оценил форму Chimera Esports перед стартом турнира в Белграде

Евгений Козинов
Корреспондент
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Саппорт Chimera Esports Иван «OneJey» Живицкий рассказал, в какой форме команда подходит к Fissure Playground #1.

«Подходим к турниру в плохой форме, личную форму тоже оцениваю далеко от идеальной. Но мы будем стараться.

Швейцарка на турнире? Что-то новое, помимо обычных групп, всегда интересно играть. Но все равно, чтобы победить на турнире, нужно побеждать всех соперников», — приводит CyberMeta слова Живицкого.

Напомним, что анонс нового состава Chimera Esports с Daxak состоялся 10 декабря 2024 года.

Источник: CyberMeta
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