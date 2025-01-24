OneJey оценил форму Chimera Esports перед стартом турнира в Белграде

Саппорт Chimera Esports Иван «OneJey» Живицкий рассказал, в какой форме команда подходит к Fissure Playground #1.

«Подходим к турниру в плохой форме, личную форму тоже оцениваю далеко от идеальной. Но мы будем стараться.

Швейцарка на турнире? Что-то новое, помимо обычных групп, всегда интересно играть. Но все равно, чтобы победить на турнире, нужно побеждать всех соперников», — приводит CyberMeta слова Живицкого.

Напомним, что анонс нового состава Chimera Esports с Daxak состоялся 10 декабря 2024 года.