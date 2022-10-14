Капитан NaVi Алексей «Solo» Березин покинул команду

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Киберспортивная организация Natus Vincere на официальном сайте объявила, что российский игрок Алексей «Solo» Березин покинул состав по Dota 2. Он был капитаном команды. NaVi хотят усилить состав в преддверии нового сезона DPC.
В понедельник, 10 октября, Natus Vincere проиграла T1 в 1/4 финала верхней сетки плей-офф заключительной стадии квалификации The International 2022 — 1:2, а затем потерпели поражение от Xtreme в 3-м раунде нижней сетки — 1:2.
Российский киберспортсмен выступал за украинскую организацию с сентября 2021 года. В составе NaVi Березин занял второе место на Dota Pro Circuit 2021/2022: Season 3.