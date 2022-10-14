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DOTA 2

Сегодня, 01:24

Капитан NaVi Алексей «Solo» Березин покинул команду

Евгений Козинов
Корреспондент
Алексей «Solo» Березин.
Фото Соцсети

Киберспортивная организация Natus Vincere на официальном сайте объявила, что российский игрок Алексей «Solo» Березин покинул состав по Dota 2. Он был капитаном команды. NaVi хотят усилить состав в преддверии нового сезона DPC.

В понедельник, 10 октября, Natus Vincere проиграла T1 в 1/4 финала верхней сетки плей-офф заключительной стадии квалификации The International 2022 — 1:2, а затем потерпели поражение от Xtreme в 3-м раунде нижней сетки — 1:2.

Российский киберспортсмен выступал за украинскую организацию с сентября 2021 года. В составе NaVi Березин занял второе место на Dota Pro Circuit 2021/2022: Season 3.

Natus Vincere (Dota 2)
Алексей "Solo" Березин
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