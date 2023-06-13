Kiritych рассказал, что у него была депрессия

Керри состава Virtus.pro по Dota 2 Илья Kiritych Ульянов поделился эмоциями после матча против 9 Pandas, в котором его команда была близка к победе, в результате которой могла поехать на мейджор.

«После официального матча против 9 Pandas мы ничего не говорили друг другу, потому что эмоции разные у всех были. Кто-то пошел чиллить в ресторан, кто-то просто матчмейкинг давил или спать пошел. Каждый пережил по-своему. У меня же был ультратильт и депрессия — все одновременно. Я никогда не был так близок к выходу на LAN-турнир, и для меня это была важная игра. Поэтому испытывал не самые хорошие эмоции, потом где-то покричал, в моменте сдержал слезы, погрустил. Не сразу, но вышел из этого состояния. Невероятно хотелось выиграть, я уже давно хочу сыграть в оффлайне против международных команд. Я ни разу не был на LAN-турнире, но остановился в одном шаге», — приводит слова приводит слова Ульянова Cybersport.Metaratings.ru.

В заключительном туре летнего цикла DPC-лиги Virtus.pro играла против 9 Pandas. Обе команды перед началом встречи имели баланс побед и поражений 4-2, а победитель гарантировал себе поездку The Bali Major 2023. Очная встреча коллективов затянулась на три карты. В решающей «медведи» имели преимущество по золоту и владели инициативой, но «панды» совершили камбек и выиграли серию со счетом 2:1.

Первый дивизион DPC 2023: Season 3 для Восточной Европы проходит с 14 мая по 6 июня в онлайн-формате. Восемь команд разыгрывают 205 тысяч долларов призовых, 1,15 тысячи DPC-очков и три путевки на балийский мейджор. Помимо Spirit и 9 Pandas от региона на The Bali Major 2023 отобралась BetBoom Team.