Команда Tundra Esports потеряла трофей после победы на чемпионате мира по Dota 2

Команда Tundra Esports потеряла трофей после победы на чемпионате мира по Dota 2.

«Ребята, нужна помощь. Прошлая ночь немного вышла из-под контроля. Вы не поверите, но мы потеряли Аегис», — говорится в сообщении в Twitter команды.

30 октября состоялся финальный этап чемпионата мира The International 2022 по Dota 2. Кубок получила европейская команда Tundra Esports, которая победила коллектив Team Secret со счетом 3:0.

За победу Tundra заработала 8,5 миллиона долларов (45% от призового фонда).