Мама российского киберспортсмена заступилась за сына в комментариях

Елена Шкредова, мама российского киберспортсмена Антона dyrachyo Шкредова, который играет керри в составе Gaimin Gladiators по Dota 2 на The International 2022, отреагировала на критику своего сына в соцсетях.

Женщина обратилась к пользователю, который назвал dyrachyo мусором, а также удивилась такому поведению в комментариях.

«Мусор? Ты стань сначала хотя бы таким мусором, а потом что-то суди. Выйти на мировую арену — это уже очень большое достижение! Там собрались сильнейшие, проиграть все равно кто-то должен. На то это и соревнования! Выбираются лучшие из лучших!» — написала мама Антона dyrachyo Шкредова в комментариях к посту в сообществе Gaimin Gladiators «ВКонтакте».

Gaimin Gladiators вышли из группы The International 2022 в нижнюю сетку плей-офф.