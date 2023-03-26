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DOTA 2

Сегодня, 19:34

Менеджер Hydra: «Мы можем обыграть Virtus.pro»

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Менеджер команды Hydra по Dota 2 Святослав «Frank-» Орловский высказался касательно предстоящего матча против Virtus.pro.

«Последним соперником для нас будет Virtus.pro. В принципе, мне кажется, что мы способны обыграть и BetBoom Team, и Virtus.pro. Нам просто нужно подойти к этому с холодной головой, максимально подготовиться к стадии драфтов. Понять, чем драфтим мы и соперник, а также постараться меньше волноваться, используя дыхательные техники», — приводит слова Орловского Metaratings.ru.

На текущий момент Hydra занимает пятое место в турнирной таблице первого дивизиона текущего DPC-сезона, имея в своем активе две победы и три поражения.

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/menedzher-hydra-my-mozhem-obygrat-vp-238424/
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