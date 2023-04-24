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DOTA 2

Сегодня, 04:02

MeTTruM прокомментировал изменения в патче 7.33

Сергей Разин
корреспондент
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Тренер состава Entity Gaming по Dota 2 Даниил MeTTruM Гилев прокомментировал вышедший патч 7.33 в Dota 2.

«Если оценивать патч двумя словами, я бы сказал: «Будет интересно». Нужно переосмысливать обычные паттерны, искать новые идеи в плане перемещений по карте. Предстоит очень много интересной работы. Изменения в матчмейкинге мне очень нравятся. Особенно возможность пикать тиммейтов в команду двумя самыми сильными по MMR игроками. В целом, такое уже было на различных лигах, которые когда-то раньше существовали — что в Dota Allstars, что в Dota 2. Это явно улучшит качество пабликов, и, может быть, даже игроки станут чуть сдержаннее вести себя в играх», — приводит слова Гилева Metaratings.ru.

Патч 7.33 вышел 21 апреля. В нем расширили карту на 40 процентов, а также добавили новые объекты.

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/mettrum-sobytiya-na-karte-budut-razvivatsya-na-saidakh-245553/
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ArsZeeqq высказался об изменениях в патче 7.33