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DOTA 2

Сегодня, 11:40

Mind Games тестируют мидера и керри в новый состав по Dota2

Виталий Косик
Корреспондент
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Киберспортивная организация Mind Games формирует новый состав по Dota2 и тестирует двух игроков на позиции мидера и керри, сообщает Cybersport.Metaratings.ru.

По информации издания, новые игроки уже начинают тестироваться и это значит, что, скорее всего, команду покинут Алексей Ainkrad Дивеевский и Тимур Dinozavrik Маврин.

Ранее сообщалось, что решение по Марвину было уже принято и он покинет коллектив, то Дивеевский может остаться в составе, в случае, если не найдут более подходящего игрока на его позиицию.

По итогам третьего сезона DPC команда осталась в первом дивизионе Восточной Европы.

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/mind-games-testiruyut-novogo-midera-i-kerri-v-sostav-po-dota-2-54874/
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