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DOTA 2

Сегодня, 12:35

MOUZ хочет подписать состав по Dota 2 с российским игроком

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Киберспортивная организация MOUZ планирует вернуться в дисциплину Dota 2, подписав новый состав, сообщает Cybersport.Metaratings.ru.

По информации источника, новым составом MOUZ может стать коллектив во главе с россиянином Андреем Dukalis Куропаткиным, который последнее время выступал под тегом Team Tickles. Отмечается, что стороны обсуждают все условия.

Тег MOUZ не был представлен в игре Dota 2 с конца 2017 года. Тогда организация распустила свой состав, состоявший из пяти греков: Madara, ThuG, SkyLark, Maybe Next Time и SsaSpartan.

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/mouz-khochet-podpisat-sostav-po-dota-2-s-rossiiskim-igrokom-296424/
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