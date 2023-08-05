На The International 2023 новые правила — формат изменили полностью

В этом году групповой этап The International начнется 12 октября и продлится до 15 октября. Теперь групп будет не две, а четыре — в каждой по пять клубов. Те, кто покажут худшие результаты в группе, покинут соревнование.

Таким образом Valve хочет сократить количество матчей, но сделать каждый из них более важным.

После этого начнется вторая стадия группового этапа, на которой определится положение на следующем этапе: в плей-оффе, игры которого пройдут с 20 по 22 октября в формате трех карт. Финал начнется 27-го и завершится 29 октября — на нем будут играть в формате пяти карт.