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Сегодня, 14:32

На The International 2023 новые правила — формат изменили полностью

Богдан Виноградов
Корреспондент
Valve.
Фото Valve
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В этом году групповой этап The International начнется 12 октября и продлится до 15 октября. Теперь групп будет не две, а четыре — в каждой по пять клубов. Те, кто покажут худшие результаты в группе, покинут соревнование.

Таким образом Valve хочет сократить количество матчей, но сделать каждый из них более важным.

После этого начнется вторая стадия группового этапа, на которой определится положение на следующем этапе: в плей-оффе, игры которого пройдут с 20 по 22 октября в формате трех карт. Финал начнется 27-го и завершится 29 октября — на нем будут играть в формате пяти карт.

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