На Украине наказали киберспортсменов за игру в команде Team Spirit с россиянами

Украинская федерация киберспорта (UESF) внесла в черный список пять игроков за выступление в одной команде с россиянами, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя организации Максима Раймера.

В дисциплине DOTA2 под санкции попали Илья Yatoro Мулярчук, Мирослав Mira Колпаков. В CS:GO — Мирослав zont1x Плахотя, Игорь w0nderful Жданов и Захар Polbandana Силедчик.

Все наказанные киберспортсмены представляют российскую команду Team Spirit.

Сообщается, что организация может запретить им участвовать в турнирах на территории Украины и выступать за национальную команду.

30 июля российская киберспортивная команда Team Spirit одержала победу в турнире Riyadh Masters 2023, который проходил в Эр-Рияде.

Следующий турнир по Dota 2 будет в октябре — The International 2023. С 17 по 31 августа, будут проходить квалификации. Перед этим выйдет патч 7.34 для Dota 2.