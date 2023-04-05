Nigma может произвести замены в составе по Dota 2

Киберспортивная организация Nigma Galaxy может изменить свой состав по Dota 2, сообщает Cybersport.Metaratings.ru.

По данным источника, это решение может быть принято после вылета команды из первого дивизиона Западной Европы. При этом в Nigma уже поднималась тема о перестановках в составе, но тогда было решено отложить обсуждение до завершения второго DPC-сезона.

По итогам второго сезона DPC для Западной Европы Nigma Galaxy проиграла пять матчей из семи и вылетела из первого дивизиона.