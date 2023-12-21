Nofear может стать тренером нового состава MieRo

Бывший тренер 9 Pandas Александр Nofear Чурочкин может вернуться к работе уже с новым составом, сообщает Cybersport.Metaratings.ru.

По информации источника, Nofear может возобновить тренерскую работу с новым составом Матвея MieRo Васюнина и Максима re1bl Афанасьева. В коллектив также войдут Лаша Nande Нарсия, Иван OneJey Живицкий, Евгений Chu Макаров.

«В команде был определенный конфликт. У тренера с Solo. В коллективе просто была плохая атмосфера. Было тяжело что-то делать, взаимодействовать и драфтить. Мы после Riyadh Masters 2023 приняли такое решение всей командой. Так получилось. Именно с Nofear я работал полтора года. Он мне многое дал как игроку. По сути, я просто в команде с ним рос. Конечно, спасибо ему за это, но после Riyadh Masters 2023 чувствовалось, что ничего не поменяется, и просто было тяжело работать. Он не мог выполнять свои обязанности, хотя должен был, как бы то ни было, готовиться», — сказал Васюнин.