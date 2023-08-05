Папич получил от подписчика 1 миллион рублей — тот попросил его сыграть в Dota 2

Стример Папич (Виталий Цаль) стал известен благодаря стримам по Доте 2, но с тех пор она ему изрядно надоела. Надоела настолько, что однажды он сказал, что сыграет в нее только за миллион.

И в этот раз желание сбылось — некто с ником Mellstroy действительно задонатил Папичу миллион с просьбой поиграть в Доту. Так что пришлось ему выходить из Baldur's Gate 3 и возвращаться на опостылевший мид. «Я в Доту не играю... Я не умею в нее играть, я по сути ничего не понимаю в этой игре» — меланхолично заметил Папич, ставя игру на закачку.

Mellstroy — это ник скандально известного треш-стримера Андрея Бурима. Но, возможно, его ником воспользовался кто-то другой.