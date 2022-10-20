Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Киберспорт
Главная
Киберспорт
DOTA 2

Сегодня, 04:32

Победитель The International 2022 получит более 7 миллионов долларов

Евгений Козинов
Корреспондент
Логотип The International.
Фото Twitter

Портал Liquipedia раскрыл подробности распределении призового фонда на The International 11. Команды разыграют в общей сложности более 16,4 миллиона долларов.

Победитель получит 45 процентов от призовых, что равняется 7,6 миллиона долларов. Команда, которая проиграет в финале, заработает около 2,2 миллиона. За 3-е и 4-е места коллективы получат примерно по 1,5 и 1,0 миллиона долларов соответственно.

Чемпионат мира по Dota 2 проходит с 15 по 30 октября в Сингапуре.

Российская команда BB Team не смогла выйти из группы, а Team Spirit стала 6-й в своей группе и пробилась в нижнюю сетку.

Также на турнире россияне Иван «Pure» Москаленко и Владислав «Kataomi» Семенов играют за Entity, Егор «Nightfall» Григоренко — за Evil Geniuses, Антон «dyrachyo» Шкредов — за Gladiators, а Михаил «Misha» Агатов — за OG.

Team Spirit (Dota 2)
0
Читайте также
Матч ЧМ-2022 завершили на 7 минут раньше. А потом играли в поддавки
ВАДА не будет оспаривать оправдание хоккеиста Ничушкина
Выступление Путина на заседании Совета безопасности. Главное
Эрдоган заявил Зеленскому о важности дипломатического решения конфликта на Украине
Владелец кафе в Париже выпроводил украинцев со словами «Да здравствует Путин!»
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Мама российского киберспортсмена заступилась за сына в комментариях