Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Киберспорт
Главная
Киберспорт
DOTA 2

13 октября, 22:48

Project Armor объявит о расформировании состава по Dota 2

Иван Торопцев
Корреспондент

Киберспортивная организация Project Armor в ближайшее время объявит о расформировании состава по Dota 2, сообщает Metaratings.

По данным источника, игроки команды могут стать свободными агентами. Также коллектив покинет и менеджер состава.

Project Armor выступала в региональной квалификации на The International 2022 и проиграла в первом же матче нижней сетки против One Move (1:2).

В составе Project Armor выступали Айбек TA2000 Токаев, Никита nicy'cool Остахов, Глеб Funn1k Липатников, Исламбек ArrOw Шаудырбаев и Олег Kaori Медведок.

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/project-armor-obyavit-dizband-sostava-po-dota-2-51050/
0
Читайте также
«Спасаем жизни по обе стороны». Босс мирового дзюдо объяснил, почему не хочет отстранять Россию
Гаджиев заявил, что бой Минеева против бразильца Родригеса может стать последним в карьере россиянина
В ДНР сообщили о проникновении в регион диверсантов из «Азова»
Пушилин заявил о переломном моменте в освобождении территории ДНР
В Киевской области заявили об ударах по объектам инфраструктуры
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Стали известны соперники Team Spirit в групповом этапе The International 2022