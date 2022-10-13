Project Armor объявит о расформировании состава по Dota 2

Киберспортивная организация Project Armor в ближайшее время объявит о расформировании состава по Dota 2, сообщает Metaratings.

По данным источника, игроки команды могут стать свободными агентами. Также коллектив покинет и менеджер состава.

Project Armor выступала в региональной квалификации на The International 2022 и проиграла в первом же матче нижней сетки против One Move (1:2).

В составе Project Armor выступали Айбек TA2000 Токаев, Никита nicy'cool Остахов, Глеб Funn1k Липатников, Исламбек ArrOw Шаудырбаев и Олег Kaori Медведок.